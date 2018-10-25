Kayserispor'da Deniz ve Şamil sevinci

Sakatlıkları nedeniyle haftalardır forma giyemeyen Kayserispor'un iki önemli ismi Deniz ve Şamil'ın tedavileri bitmek üzere.



Takımdan ayrı çalışan iki oyuncunun Sivasspor maçına yetiştirilmeleri için seferberlik başlatıldı. Kadro kurmakta zorlanan teknik heyetin Deniz ve Şamil'in geri dönmesi ile rahat bir nefes almış olacak.



5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor, Sivasspor maçı ile birlikte kötü günleri geride bırakmanın amacında. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın kaderini belirleyecek mücadele için Başkan Erol Bedir de taraftara seslendi.



Sivasspor maçında taraftar rekoru beklediklerini söyleyen Bedir, " Bu maç çok önemli. Kazanmalıyız. Desteğe ihtiyacımız var. Tribünler dolmalı. Rekor kırmalıyız"diye konuştu. İki takım arasında oynanan mücadelelerin her zaman zor geçtiğini anımsatan Başkan Bedir," Sivasspor'u eli boş göndermeliyiz."dedi.

Haber: Faruk Aydemir