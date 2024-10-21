Kayserispor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı

Kayserispor, geçen sezon Pendikspor'u yenerek elde ettiği galibiyetin ardından Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta galip gelemedi; 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kayserispor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı
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21 Ekim 2024 14:26
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor geçen sezon kazandığı Pendikspor maçının ardından çıktığı 12 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren ve transfer yasağı bulunan Kayserispor, bu yıl çıktığı 8 karşılaşmada da gelip gelemedi. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini geçen sezon 28 Nisan'da Pendikspor deplasmanında 2-1'lik skor ile aldı. Süper Lig'de çıktığı son 12 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlar 7 beraberlik alıp, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

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