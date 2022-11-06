Kayserispor, Gaziantep'in serisine son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Erol Bulut'un ekibi Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.



Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kayserispor 2-1 kazanırken goller; 41. dakikada Olivier Kemen ve 88. dakikada Ramazan Civelek'ten geldi. Ev sahibi Gaziantep FK'nın tek golü ise 52. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 15 puanda kalırken, Kayserispor 23 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, Kayserispor evinde Konyaspor'u konuk edecek.



İÇ SAHA SERİSİ BOZULDU



Ligin iç sahada mağlubiyeti bulunmayan takımları arasında bulunan Gaziantep FK, Kayserispor maçıyla beraber bu seriyi de elinden kaçırmış oldu. Kırmızı-siyahlılar şimdiye kadar iç sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.



SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET



Ligin ilk 4 maçında 10 puan toplamayı başaran Gaziantep FK, ilerleyen süreçte istenilen performansı sergileyemedi. Kırmızı-siyahlılar 4. haftada oynadıkları Antalyaspor maçını 5-2 kazandıktan sonra oynadıkları 8 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.



KAYSERİSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



Bu sezon ligin üst sırları zorlayan sürpriz takımlarından biri olmayı başaran Kayserispor ise yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etmiş oldu.



GAZİANTEP FK'YI İLK KEZ YENDİ



Gaziantep FK karşısında 2-1'lik galibiyete uzanan Kayserispor, rakibini Süper Lig tarihinde ilk kez mağlup etmiş oldu. Bundan önce iki takım arasında oynanan 6 maçın 4'ü berabere biterken 2'sini Gaziantep FK kazanmıştı.



İLK YARIDAN DAKİKALAR



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Kayserispor arasındaki maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.



13. dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Savunma daha sonra topu uzaklaştırdı.



22. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.



27. dakikada Yukatel Kayserispor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gavranovic'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



30. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Figueiredo'nun yerden ortasında Furkan Soyalp'ın vuruşunda top savunman döndü. Pozisyonun devamında Kitsiou'nun vuruşu ise meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.



33. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.



44. dakikada Yukatel Kayserispor'un golü geldi. Kayserispor'un orta sahadan gelişen atağında Hosseini'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kemen, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı, şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR





53. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasında, ceza alanı içinde Furkan Soyalp'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



56. dakikada Yukatel Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Campanharo'nun sert vuruşunda kaleci Günay topu kurtardı.



66. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



68. dakikada konuk ekip Kayserispor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda, top az farkla dışarı gitti.



87. dakikada Yukatel Kayserispor tekrar öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor'un atağında topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2



Karşılaşma konuk ekip Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.









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