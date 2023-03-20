Kayserispor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 27. haftasında oynayacağı Trabzonspor mücadelesi hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor
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20 Mart 2023 16:11
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

İdman pas, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını 21 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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