Kayserispor'a Haitili forvet: Duckens Nazon

Kayserispor, Haitili santrfor Duckens Nazon ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Kayserispor'a Haitili forvet: Duckens Nazon
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09 Şubat 2024 18:27
Transfer tahtasını açan Kayserispor, forvet hattını güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, CSKA Sofya'da forma giyen 29 yaşındaki Haitili forvet Duckens Nazon ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Haitili forvet bu sezon CSKA Sofia'da 22 maça çıktı. Duckens Nazon bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 3 asist üretti.

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