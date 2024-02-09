Kayserispor'a Haitili forvet: Duckens Nazon

Transfer tahtasını açan Kayserispor, forvet hattını güçlendirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, CSKA Sofya'da forma giyen 29 yaşındaki Haitili forvet Duckens Nazon ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Haitili forvet bu sezon CSKA Sofia'da 22 maça çıktı. Duckens Nazon bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 3 asist üretti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, CSKA Sofya'da forma giyen 29 yaşındaki Haitili forvet Duckens Nazon ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Haitili forvet bu sezon CSKA Sofia'da 22 maça çıktı. Duckens Nazon bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 3 asist üretti.