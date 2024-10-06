Kawhi: "Takımda gözüme çarpan kimse olmadı"

LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard, Clippers'ın yeni oyuncuları arasında "gözüne çarpan kimse olmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kawhi: 'Takımda gözüme çarpan kimse olmadı'
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06 Ekim 2024 12:29
LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard, Clippers'ın yeni oyuncuları arasında "gözüne çarpan kimse olmadığını" söyledi.

Leonard'ın takım arkadaşlarının hiçbiri, antrenman kampının başında yıldız oyuncunun dikkatini çekmedi.

Clippers yıldızı, muhabirlere "şimdiye kadar dikkatimi çeken kimse olmadı" ifadelerini kullandı.

LA ekibinin 2024-25 sezonu rotasyonunda Paul George'un ayrılışının ardından, Derrick Jones Jr., Nicolas Batum ve Kris Dunn gibi birkaç yeni yüz yer alacak.

Leonard'ın kadroda halen, iki yıllığı 70 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamış olan James Harden gibi bir All-Star takım arkadaşı bulunuyor.

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