CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAÇI İZLEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasunda Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa, geriden gelerek 3-2 kazandı.Süper Lig'in yeni takımı Rizespor, 33. dakikada Samudio'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan Rizespor, Robin Yalçın'ın 55. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.Kasımpaşa, 75. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Kasımpaşa'nın Austria Wien'den kiraladığı Tarkan Serbest, 81. dakikada sahneye çıktı ve skora eşitliği getirdi. Kasımpaşa'da Abdul Rahman Khalili, 90+3'te attığı frikik golüyle maçı kazandırdı.Çaykur Rizespor ilk haftayı puansız kapatırken. Kasımpaşa 3 puanla başladı. Rizespor, gelecek hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.Çeşitli temaslarda bulunmak için Rize'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı izledi.Müsabakayı takip etmek için stada gelen Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.Erdoğan, karşılaşma öncesinde her iki takımın soyunma odalarını ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.8. dakikada Çaykur Rizespor'un geliştirdiği atakta, sağ kanattan Samudio'nun ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Vedat Muriç'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.16. dakikada Trezeguet'nin ara pasında, sol çaprazdan ceza sahasına Diegne'nin bekletmeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.28. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası dışından İlhan Depe'nin sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu Diegne tamamlamak istedi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.33. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Vedat Muriç'in ara pasında Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Samudio, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ramazan Köse'yi de çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 1-0.