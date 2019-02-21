  •  
    "F.Bahçe'ye dikkat edin, gerginlikten beslenirler"
  •  
    "Eden Hazard söz verdi, F.Bahçe'de oynayacak"
  •  
    Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk AYRILIK belli
  •  
    Beşiktaş ve Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü istiyor!..
  •  
    Fener'de 2019 hazırlığı Comolli de tek yetkili!..

Kasımpaşa idmanında Josue yer almadı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA
Kasımpaşa idmanında Josue yer almadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2019 16:12
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı devam eden Portekizli futbolcu Josue Sa'nın katılmadığı bildirildi.

Ligin ikinci yarısında henüz puan elde edemeyen Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya gidecek.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için