Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor
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21 Ekim 2023 14:37
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar Günü (yarın) deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde geride kalan 8 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 12 puanla 8. sırada girdi.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu.

Ev sahibi EMS Yapı Sivasspor ise topladığı 10 puanla 9. sırada yer alıyor.

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