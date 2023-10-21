Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar Günü (yarın) deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



Ligde geride kalan 8 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 12 puanla 8. sırada girdi.



Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu.



Ev sahibi EMS Yapı Sivasspor ise topladığı 10 puanla 9. sırada yer alıyor.



