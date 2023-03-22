Kasımpaşa'da Ömer Erdoğan sesleri

Kasımpaşa'da Ümraniyespor beraberliği sonrasında yolların ayrıldığı teknik direktör Selçuk İnan'ın yerine Ömer Erdoğan ismi gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'da Ömer Erdoğan sesleri
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22 Mart 2023 11:30
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da Ümraniyespor beraberliği sonrasında yolların ayrıldığı teknik direktör Selçuk İnan'ın yerine Ömer Erdoğan ismi gündeme geldi.

Lacivert-beyazlıların, geçtiğimiz ay Ankaragücü'nden ayrılan Erdoğan'la temas kurduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

45 yaşındaki Ömer Erdoğan, sarı-lacivertlilerde 21 karşılaşmada görev aldı.

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