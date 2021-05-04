Kasımpaşa, Alanya'ya 3 attı ve derin nefes aldı!

Süper Lig'de 39. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk etti.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Thelin ile 36. ve 60. dakikalarda Hajradinovic kaydetti.



Bu sonucun ardından 5 maç aradan sonra galibiyet alan Kasımpaşa, 40 puanla 16. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 57 puanla 5. sırada yer buldu.



PUAN DURUMU

(41) Yeni Malatyaspor

(41) Başakşehir

(40) Kasımpaşa

(39) Ankaragücü

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(39) Kayserispor

(37) Erzurumspor

(35) Gençlerbirliği

(28) Denizlispor



Kasımpaşa, gelecek hafta Erzurum deplasmanına konuk olacak. Alanyaspor ise haftayı BAY geçecek.



SALİH UÇAN SAKATLANDI



Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıkları maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye götürüldü. Henüz ilk dakika tamamlanmadan Haris Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yerde kaldı.



ELMACIK KEMİĞİNDE KIRIK



Bir süre saha içinde tedavisi yapılan Salih Uçan, sedyeyle oyun alanının dışına taşındı. Salih, elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.



MAÇTAN DAKİKALAR



36. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Moubandje'nin savunmanın arkasına havadan pasında Efkan Bekiroğlu, tek pasta meşin yuvarlağı Bareiro ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazda çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.



36. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Koomson, pasını Hajradinovic'e verdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



45+3. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'ya yapılan baskının ardından topla buluşan Tarkan Serbest, ceza yayı üzerinde pasını sol çaprazdaki Varga'ya verdi. Bu oyuncu, bekletmeden meşin yuvarlağı ceza alanındaki Thelin'e aktardı. Thelin, topu kontrol ettikten sonra altıpasın içinde şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.



60. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Haddadi'nin soldan ortasında Caulker kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Hajradinovic'in penaltı noktası civarında yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral



Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest, Haddadi (Dk. 90 Evren Eren Elmalı), Sadiku (Dk. 84 Doğucan Haspolat), Drinkwater (Dk. 64 Bistrovic), Koomson (Dk. 84 Yasin Dülger), Hajradinovic, Varga (Dk. 64 Anıl Koç), Thelin



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Juanfran), Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 61 Kadzior), Efecan Karaca (Dk. 72 Ceyhun Gülselam), Berkan Kutlu, Salih Uçan (Dk. 5 Davidson), Efkan Bekiroğlu, Bareiro (Dk. 72 Mustafa Pektemek)



Goller: Dk. 36 ve 60 Hajradinovic, Dk. 45+3 Thelin (Kasımpaşa)



Sarı kart: Dk. 50 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)



