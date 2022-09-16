Karşıyaka'ya sakatlardan iyi haber

TFF 3. Lig 1. Grup'ta pazar günü 1922 Konyaspor'a konuk olacak Karşıyaka'da sakatlığı bulunan golcü Fatih Taşdelen iyileşti. Alt adalesindeki ağrı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bergama Belediyespor deplasmanının kadrosuna alınmayan Fatih, dün yeniden takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.
Ligde ilk 2 haftada ilk 11'de forma giyerek ilk maçta Nevşehir Belediyespor ağlarını sarsan tecrübeli santrforun Konya deplasmanında sahada olması bekleniyor. Grupta 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, Belediye Derincespor yenilgisinin yaralarını Konya'da sarmaya çalışacak.
SUNİ KABUS
Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda çarşamba günü Bergama Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek tur atlayan Karşıyaka, maçın oynandığı 14 Eylül Stadı'nın zemininin suni çim olmasının sıkıntısını yaşadı.
30 derecelik öğle sıcağında sert zeminde oynanan maçın ardından yeşil-kırmızılı birçok futbolcunun ayak tabanının su topladığı öğrenildi. Karşıyakalı futbolcular 1922 Konyaspor deplasmanına ayaklarına bandaj yaptırarak çıkacak.
Ligde ilk 2 haftada ilk 11'de forma giyerek ilk maçta Nevşehir Belediyespor ağlarını sarsan tecrübeli santrforun Konya deplasmanında sahada olması bekleniyor. Grupta 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, Belediye Derincespor yenilgisinin yaralarını Konya'da sarmaya çalışacak.
SUNİ KABUS
Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda çarşamba günü Bergama Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek tur atlayan Karşıyaka, maçın oynandığı 14 Eylül Stadı'nın zemininin suni çim olmasının sıkıntısını yaşadı.
30 derecelik öğle sıcağında sert zeminde oynanan maçın ardından yeşil-kırmızılı birçok futbolcunun ayak tabanının su topladığı öğrenildi. Karşıyakalı futbolcular 1922 Konyaspor deplasmanına ayaklarına bandaj yaptırarak çıkacak.
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