Karşıyaka'dan kampanyaya büyük destek

Önceki yıllarda da tesislere Karşıyakalı yönetici ve işadamlarından reklam alan, bu sezon reklam alanlarını küçük panolar halinde pazarlayan Karşıyaka şimdiden alanları doldurmaya başladı.Yeşil-kırmızılılarda 25 bin TL bağış karşılığı firmalar ve taraftarlar kendi isimlerini tesislerdeki antrenman sahasının çitlerindeki reklam panolarına yazdırabiliyor.Taraftarlar ve camiadan isimler kendi adlarının yanı sıra hayatını kaybeden Karşıyakalı taraftar ve eski yöneticilerin adlarını da panolara yazdırıyor. Yeşil-kırmızılı kulübe gönül vermiş Metin Arslan, Özgür Soylu, Şahin Kara, Doğan Bayık ve Ahmet Sarıkaya gibi vefat eden Karşıyakalıların isimleri panolara yazdırılıp unutulmadı. Karşıyaka'da yönetimin antrenman sahasının büyük bölümünü bu reklam panolarıyla doldurarak ciddi bir gelir elde etmesi bekleniyor.