26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Karşıyaka'dan kampanyaya büyük destek

Yeni sezon öncesi TFF 3. Lig'deki futbol takımına mali katkı sağlamak için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman sahasının çitlerine reklam alan Karşıyaka, camiadan destek buldu.

calendar 26 Ağustos 2025 14:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan kampanyaya büyük destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Önceki yıllarda da tesislere Karşıyakalı yönetici ve işadamlarından reklam alan, bu sezon reklam alanlarını küçük panolar halinde pazarlayan Karşıyaka şimdiden alanları doldurmaya başladı.

Yeşil-kırmızılılarda 25 bin TL bağış karşılığı firmalar ve taraftarlar kendi isimlerini tesislerdeki antrenman sahasının çitlerindeki reklam panolarına yazdırabiliyor.

Taraftarlar ve camiadan isimler kendi adlarının yanı sıra hayatını kaybeden Karşıyakalı taraftar ve eski yöneticilerin adlarını da panolara yazdırıyor. Yeşil-kırmızılı kulübe gönül vermiş Metin Arslan, Özgür Soylu, Şahin Kara, Doğan Bayık ve Ahmet Sarıkaya gibi vefat eden Karşıyakalıların isimleri panolara yazdırılıp unutulmadı. Karşıyaka'da yönetimin antrenman sahasının büyük bölümünü bu reklam panolarıyla doldurarak ciddi bir gelir elde etmesi bekleniyor.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.