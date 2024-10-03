Karşıyaka'da genel menajerlik görevine Nihat Mala getirildi

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Nihat Mala getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka'da genel menajerlik görevine Nihat Mala getirildi
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03 Ekim 2024 17:01
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da genel menajerlik görevine Nihat Mala getirildi.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Nihat Mala'nın oyunculuk kariyerine Karşıyaka altyapısında başladıktan sonra takım kaptanlığına kadar yükseldiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"1986-1987 sezonu lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğumuzun efsane kadrosunda yer almış, 2003-2012 yılları arasında kulübümüze genel menajer olarak önemli hizmetlerde bulunmuş Sayın Nihat Mala, basketbol şubemizde genel menajer olarak tam yetkili bir şekilde göreve getirilmiştir."

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