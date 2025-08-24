24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
0-161'
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Karşıyaka'da gençleştirme operasyonu

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer döneminde 22 yaş ve altında 7 futbolcuyu kadrosuna kattı.

24 Ağustos 2025 14:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da gençleştirme operasyonu






TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 17 transferle altyapı patentli oyuncuları hariç tamamen yeni bir kadro kuran Karşıyaka gençlik aşısı yaptı.

Kadrosunda altyapıdan çıkan Ferdi, Selim ve Berat gibi isimleri tutup diğer tüm oyuncularla vedalaşan Kaf-Kaf gençliği seçti. Bu sezon ligdeki yeni statünün de etkisiyle gençlere yönelen İzmir ekibi, kadronun yaş ortalamasını düşürdü. 3'üncü Lig'de yeni sezonda takımlar sözleşmesi devam edenler hariç 25 yaşın üzerinde 5 futbolcuyla sözleşme imzalayabilirken Karşıyaka vitrini gençlerle yeniledi. Daha önce çalıştırdığı takımlarda birçok genç oyuncuyu keşfedip vitrine çıkaran teknik direktör Burhanettin Basatemür transferde yönetime 22 yaş ve altında 7 futbolcu aldırdı.

Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Ahmet Yağız Mengi 18, Mehmet Güneş ve Samet Sargın 19, Rıza Mert Pişirici ile Onur İnan 20, Bayram Kılıç 21, Hıdır Aytekin 22 yaşında. İzmir temsilcisinin mevcut kadrosundaki altyapı patentli oyuncular da 22 yaşın altında. Yeşil-kırmızılı ekibin transferde kadrosuna kattığı en yaşlı isimler ise 35 yaşındaki orta saha Tolga Ünlü ve 30 yaşındaki kaleci Tunay Meral oldu. Kulüpte yeni golcüler Hamza Küçükköylü 29, Ömer Faruk Sezgin 26 yaşında. Geçen sezon ilk 11'inin yaş ortalaması 28.4, kadrosunun ise 25.4 olan Karşıyaka, yeni transferlerinin yaş ortalamasını bu sezon 23.9'a düşürdü.


 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
