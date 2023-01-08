Karşıyaka-Bergama maçı yarıda kaldı

Karşıyaka ile Bergama arasındaki hazırlık maçı yaşanan tartışmaların ardından yarıda kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka-Bergama maçı yarıda kaldı
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08 Ocak 2023 16:03
TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesinde hazırlık sınavında karşı karşıya gelen Karşıyaka ile Bergama Belediyespor'un maçı yarıda kaldı.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanan maçta ev sahibi Karşıyaka'nın teknik heyeti ile Bergamalı oyuncular arasında 30'uncu dakikada yaşanan tartışma sonrası saha karıştı. Bergama, yaşanan gerginlik sonrası sahadan çekilirken, maç tatil edildi. Bergama kafilesine verilecek dostluk yemeği de iptal edildi.

Bergama mücadelesiyle devre arasındaki hazırlık maçlarını tamamlayan Karşıyaka, 3. Lig 1. Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

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