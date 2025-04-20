Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı, Manisa Basket mağlubiyetini değerlendirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıradan uzaklaşma mücadelesi verdiği rakiplerinden Manisa Basket Divissa'ya 100-79 mağlup olan Karşıyaka'nın başantrenörü Ahmet Çakı, "Kötü bir mağlubiyet aldık. Bu kadar farklı kaybetmeyi hiç beklemiyorduk." dedi.



Çakı, yaptığı açıklamada, Manisa Basket karşısında müsabakanın başında buldukları kolay atışları değerlendiremediklerini ve oldukça basit sayılar yediklerini belirtti. Rakiplerinin müsabakanın kontrolünü ele geçirdiğini bildiren Çakı, şunları kaydetti:



"Deplasmanda bu konuda daha dikkatli olmalıydık, ilk çeyrekten itibaren kontrolü eline alan rakibimizi sürekli geriden takip eden taraf olduk. Maçın başında aynı fikirde olmadığımız bazı hakem kararları olsa da takım olarak bu durumlara fazlasıyla takıldık. Bu da oyunun kontrolünden uzaklaşmamıza sebep oldu. Kötü bir mağlubiyet aldık. Bu kadar farklı kaybetmeyi hiç beklemiyorduk."



Çakı, bu maçı unutmak zorunda olduklarını belirterek, "Bir sonraki maçımıza hep birlikte hazırlanmalıyız. Ligde kalmayı başaracak galibiyetleri almak için odaklanmalı ve sezonu bu şekilde tamamlamak için çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.



Ligde 26. haftada 16. yenilgisini alan Karşıyaka'nın 27. haftada İzmir'de oynayacağı Anadolu Efes müsabakası rakibinin THY Avrupa Ligi'ndeki maçları nedeniyle ertelendi.



Karşıyaka'nın Anadolu Efes dışında Fenerbahçe Beko (D), Türk Telekom ve TOFAŞ (D) maçları bulunuyor.



