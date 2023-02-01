NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, kendisine ait olan NBA sayı rekorunu kırmaya yaklaşan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e övgüde bulundu.



Abdul-Jabbar, geçmişte James'i saha içi ve dışındaki bazı hareketleri konusunda eleştirmiş olsa da, kendisini rekoru kırmaya layık bir kişi olarak adlandırmakta tereddüt etmedi:



"38 yıldır bu rekorun sahibi olarak meşaleyi ben taşıyordum. Artık bunu bir sonraki layık kişiye devredeceğim için heyecanlı ve rahatlamış durumdayım. LeBron bunu hak etti ve umarım kendisi rekoru benden daha uzun süre taşır."



Kariyeri boyunca maç başına 27.2 sayı ortalamasına sahip olan LeBron, 20.9 sayı ortalaması yakaladığı çaylak yılından bu yana hiçbir sezonda 25 sayı ortalamanın altına düşmemişti.





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