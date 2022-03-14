Karaveli'nin derbi şifresi: 'Merkezde adım attırma'

Beşiktaş'ta teknik ekibin oyun planı; merkezde hakimiyet kurup maçın kontrolünü alabilmek üzerine… Bu alanda hem G.Saray'ı durdurup hem de kendi hücum oyuncularına pas desteği sağlamak isteyen Önder Karaveli, Josef ve Atiba ile maçı domine etmeyi hedefliyor.Sakatlıkları bulunsa da her iki oyuncu da forma giymek için her türlü fedakârlığı yaptı. Takım savunmasına verdiği katkı nedeniyle Kenan Karaman da teknik heyetin bu maçta kullanacağı bir diğer isim. Bu özelliği nedeniyle Cyle Larin'den bir adım önde olan 27 yaşındeki futbolcunun Başakşehir maçındaki skor katkısı da teknik heyetin yüzünü güldürmüştü.