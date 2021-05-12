Karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak

Uluslararası karate hakemi Uğur Kobaş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karate hakemi Uğur Kobaş, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak
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12 Mayıs 2021 16:30
Uluslararası karate hakemi Uğur Kobaş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uğur Kobaş, olimpiyat oyunlarında görev alacak 15 hakemden biri olacak.

Hırvatistan'da 19-22 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Karate Şampiyonası'na hazırlanan Kobaş, Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında karate branşında görev yapacak ilk hakemi olmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Bu başarı, sporcusu, antrenörü, hakemi ile karate branşına gönül veren tüm emekçilerin başarısıdır. Bu başarıyı, Türk hakemliğinin gelişmesinde büyük pay sahibi olan ve geçtiğimiz ay Kovid-19 nedeniyle aramızdan ayrılan başkanımız Esat Delihasan'a ithaf ediyorum." ifadelerini kullandı.


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