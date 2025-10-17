17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Karadeniz derbisinde Trabzonspor Rize deplasmanında

Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak bordo-mavililer, kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Üst üste üçüncü galibiyet hedefleyen Trabzonspor'da Nwakaeme dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
 
Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
 
Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
 
Ligde son 2 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.
 
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
