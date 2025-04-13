Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan Karadeniz derbisini 2-0'lık skorla Trabzonspor kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Trabzonspor'un galibiyet gollerini 15 ve 21. dakikada Oleksandr Zubkov kaydetti.
SIMON BANZA VAR'A TAKILDI
Trabzonspor'un 58. dakikada Simon Banza ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
VARESANOVIC'E İKİ DAKİKADA İKİ SARI KART
Çaykur Rizespor'da Dal Varesanovic, 75 ve 76. dakikalarda yaptığı iki faulün ardından iki sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
TRABZONSPOR İKİ MAÇ SONRA KAZANDI
Ligde iki maçın ardından kazanan Trabzonspor, puanını 39'a çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Çaykur Rizespor ise 34 puanda kaldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.
FATİH TEKKE'DEN İLK 11'E 4 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke, sarı kart cezalısı Lundstram'nın yerine ilk 11'de Ozan Tufan'a görev verdi. Tekke, yedek kulübesine çektiği Mendy'in yerine Folcarelli, Okay Yokuşlu'nun yerine Batagov, Arif Yokuşlu'nun yerine Nwakaeme'yi sahaya sürdü.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan ile kart cezalısı Lundstram görev yapmadı.
BATAGOV İKİ MAÇ SONRA DÖNDÜ
Trabzonspor'da Ukrayna Milli Takım kampında sakatlanan oyuncusu Batagov, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu.
Göztepe ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kadroda yer alamayan Ukraynalı oyuncu, iyileşmesinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla sahalara döndü.
NWAKAEME, 8 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, ligde 8 maç sonra 11'de görev yaptı.
Ligde en son 23. haftadaki ikas Eyüpspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve sakatlığının ardından geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan maçın son bölümlerinde görev alan Nijeryalı oyuncu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 11'de kendine yer bulan oyuncular arasında yer aldı.
Bordo-mavili takıma ara transferde katılan Tim Jabol-Folcarelli ilk kez 11'de forma giydi.
Karadeniz ekibinde, Mendy ise ilk haftaki Net Global Sivasspor maçının ardından ilk kez yedek kulübesinde oturtuldu.
STADYUMUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DOLDU
Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.
Çaykur Rizespor taraftarları da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 3 bin taraftar, Trabzon deplasmanında takımlarına destek verdi.
Trabzonsporlu futbolcular sahaya "Huzur ve güveninin teminatı Türk Polis Teşkilatı 180 yaşında", Çaykur Rizespor ise "Polis Millettir, Devlettir, Bayraktır, Candır Vatandır" yazılı pankart ile sahaya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Malheiro'nun sağ taraftan yerden ortasında yakın mesafeden Zubkov'un şutunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0
18. dakikada Malheiro'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic topu kontrol etti.
21. dakikada soldan ceza alanına topu taşıyan Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Zubkov'un gelişine şutunda, kaleci Grbic'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
36. dakikada Nwakaeme'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Grbic topun sahibi oldu.
38. dakikada Varesanovic'in şutunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.
39. dakikada Ozan Tufan'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Zubkov'un aşırtma vuruşunda, kaleci Grbic'in güçlükle müdahale ettiği top direğin dibinden kornere çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Zubkov'un soldan ortasında ceza alanı içinde Banza, kafa vuruşuyla topu kaleci Grbic'in sağından filelere gönderdi ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
70. dakikada Alikov'un pasında savunmanın arkasında topla buluşan Jurecka, kaleci Uğurcan Çakır ile bir anda karşı karşıya kaldı. Ancak açıyı daraltan Uğurcan, yatarak topu kontrol etti.
80. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Grbic topu yatarak kornere çeldi.
82. dakikada Alikulov'un pasında, ceza alanı içinde Jurecka'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.
90+ 2. dakikada Visca'nın pasında, savunmanın çıkarmak istediği top Banza'nın önüne düştü. Bu futbolcunun karşı karşıya şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Çağdaş Altay, Volkan Ahmet Narinç, Suat Gül
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan (Dk. 88 Okay Yokuşlu), Folcarelli, Draguş (Dk. 46 Cham), Zubkov (Dk. 80 Visca), Nwakaeme (Dk. 80 Cihan Çanak), Banza
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin (Dk. 60 Mithat Pala), Samet Akaydın (Dk. 60 Buljubasic), Mocsi, Hojer, Alikulov, Berkay Özcan (Dk. 28 Jurecka), Akintola (Dk. 67 Emrecan Bulut), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 28 Varesanovic), Sowe
Goller: Dk. 15 ve 21 Zubkov (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 77 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Zubkov, Dk. 55 Banza, Dk. 90+1 Cihan Çanak (Trabzonspor) Dk. 55 Samet Akaydın, Dk. 86 Mocsi (Çaykur Rizespor)
Trabzonspor'un galibiyet gollerini 15 ve 21. dakikada Oleksandr Zubkov kaydetti.
SIMON BANZA VAR'A TAKILDI
Trabzonspor'un 58. dakikada Simon Banza ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
VARESANOVIC'E İKİ DAKİKADA İKİ SARI KART
Çaykur Rizespor'da Dal Varesanovic, 75 ve 76. dakikalarda yaptığı iki faulün ardından iki sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
TRABZONSPOR İKİ MAÇ SONRA KAZANDI
Ligde iki maçın ardından kazanan Trabzonspor, puanını 39'a çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Çaykur Rizespor ise 34 puanda kaldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.
FATİH TEKKE'DEN İLK 11'E 4 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke, sarı kart cezalısı Lundstram'nın yerine ilk 11'de Ozan Tufan'a görev verdi. Tekke, yedek kulübesine çektiği Mendy'in yerine Folcarelli, Okay Yokuşlu'nun yerine Batagov, Arif Yokuşlu'nun yerine Nwakaeme'yi sahaya sürdü.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan ile kart cezalısı Lundstram görev yapmadı.
BATAGOV İKİ MAÇ SONRA DÖNDÜ
Trabzonspor'da Ukrayna Milli Takım kampında sakatlanan oyuncusu Batagov, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu.
Göztepe ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kadroda yer alamayan Ukraynalı oyuncu, iyileşmesinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla sahalara döndü.
NWAKAEME, 8 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, ligde 8 maç sonra 11'de görev yaptı.
Ligde en son 23. haftadaki ikas Eyüpspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve sakatlığının ardından geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan maçın son bölümlerinde görev alan Nijeryalı oyuncu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 11'de kendine yer bulan oyuncular arasında yer aldı.
Bordo-mavili takıma ara transferde katılan Tim Jabol-Folcarelli ilk kez 11'de forma giydi.
Karadeniz ekibinde, Mendy ise ilk haftaki Net Global Sivasspor maçının ardından ilk kez yedek kulübesinde oturtuldu.
STADYUMUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DOLDU
Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.
Çaykur Rizespor taraftarları da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 3 bin taraftar, Trabzon deplasmanında takımlarına destek verdi.
Trabzonsporlu futbolcular sahaya "Huzur ve güveninin teminatı Türk Polis Teşkilatı 180 yaşında", Çaykur Rizespor ise "Polis Millettir, Devlettir, Bayraktır, Candır Vatandır" yazılı pankart ile sahaya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Malheiro'nun sağ taraftan yerden ortasında yakın mesafeden Zubkov'un şutunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0
18. dakikada Malheiro'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic topu kontrol etti.
21. dakikada soldan ceza alanına topu taşıyan Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Zubkov'un gelişine şutunda, kaleci Grbic'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
36. dakikada Nwakaeme'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Grbic topun sahibi oldu.
38. dakikada Varesanovic'in şutunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.
39. dakikada Ozan Tufan'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Zubkov'un aşırtma vuruşunda, kaleci Grbic'in güçlükle müdahale ettiği top direğin dibinden kornere çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Zubkov'un soldan ortasında ceza alanı içinde Banza, kafa vuruşuyla topu kaleci Grbic'in sağından filelere gönderdi ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
70. dakikada Alikov'un pasında savunmanın arkasında topla buluşan Jurecka, kaleci Uğurcan Çakır ile bir anda karşı karşıya kaldı. Ancak açıyı daraltan Uğurcan, yatarak topu kontrol etti.
80. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Grbic topu yatarak kornere çeldi.
82. dakikada Alikulov'un pasında, ceza alanı içinde Jurecka'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.
90+ 2. dakikada Visca'nın pasında, savunmanın çıkarmak istediği top Banza'nın önüne düştü. Bu futbolcunun karşı karşıya şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Çağdaş Altay, Volkan Ahmet Narinç, Suat Gül
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan (Dk. 88 Okay Yokuşlu), Folcarelli, Draguş (Dk. 46 Cham), Zubkov (Dk. 80 Visca), Nwakaeme (Dk. 80 Cihan Çanak), Banza
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin (Dk. 60 Mithat Pala), Samet Akaydın (Dk. 60 Buljubasic), Mocsi, Hojer, Alikulov, Berkay Özcan (Dk. 28 Jurecka), Akintola (Dk. 67 Emrecan Bulut), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 28 Varesanovic), Sowe
Goller: Dk. 15 ve 21 Zubkov (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 77 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Zubkov, Dk. 55 Banza, Dk. 90+1 Cihan Çanak (Trabzonspor) Dk. 55 Samet Akaydın, Dk. 86 Mocsi (Çaykur Rizespor)