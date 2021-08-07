Kara Kıta'nın futbol aşığı çocukları

Batı Afrika ülkesi Senegal'in futbol tutkunu çocukları, buldukları her yeri futbol sahasına çeviriyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kara Kıta'nın futbol aşığı çocukları
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07 Ağustos 2021 14:05
Batı Afrika ülkesi Senegal'de çocuklar ve gençlerin futbol tutkusu sokağa yansıyor.

Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Demba Ba, Papiss Cisse, İbrahima Toure ve Moussa Sow gibi Senegalli ünlü futbolcular, dünyanın birçok ülkesinde top koştururken Kara Kıta'nın futbol aşığı çocukları ise ünlü futbolcuların izinden gitmek için buldukları her yeri futbol sahasına çeviriyor.

Kimi zaman kumlu dar sokaklarda kimi zaman ise sahalarda top süren Senegalli çocukların hayalini Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar gibi ünlü bir futbolcu olmak süslüyor.

Başkent Dakar ile ülkenin kırsal kesimlerinde futbol oynayan çocukları AA muhabiri, drone ile görüntüledi.

"Ronaldo gibi futbolcu olmak istiyorum"

Çocuklardan Manassé Camille, AA muhabirine, futbol oynamayı çok sevdiğini söyledi.

Cristiano Ronaldo'yu çok sevdiğini anlatan Camille, "Golleri güzel, yeteneği de Messi'den daha iyi. Çok hızlı, çok güçlü. Ben de ileride Ronaldo gibi futbolcu olmak istiyorum." dedi.

Lamine Diop ise Neymar hayranı olduğunu ifade ederek futbolcu olmak istediğini anlattı.

Muhammad Ndiaye de topa sol ayağıyla vurduğunu, bu nedenle Messi'yi çok sevdiğini belirtti.


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