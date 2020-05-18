Kanser tedavisi gören Ayyüce'ye Alper Potuk sürprizi

Sinir sisteminde tümör bulunan ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören Ayyüce Çınar'ın Alper Potuk hayali gerçek oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kanser tedavisi gören Ayyüce'ye Alper Potuk sürprizi
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18 Mayıs 2020 12:46
Mersin'de, sinir sisteminde tümör bulunan ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören 23 yaşındaki Ayyüce Çınar, hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus'ta anneannesiyle yaşayan Çınar'a, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sürpriz yapmak isteyen ekipler, büyük bir tutkuyla bağlı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la irtibata geçti. 

Gerekli görüşmelerin ardından Çınar'ı evinde ziyaret eden ekipler, burada Çınar'la sohbet etti.

Sohbet esnasında aranan Potuk'u telefonda gören Çınar, duygu dolu anlar yaşadı.

Bir süre Potuk'la sohbet eden Çınar, sürpriz için teşekkür etti.

Ekipler, ziyarette Çınar'a çeşitli hediyeler verdi.

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