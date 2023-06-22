Kanoute'den, Fatih Belediyesine ziyaret!

Eski Malili milli futbolcu Frederic Kanoute, Fatih Belediyesine ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kanoute'den, Fatih Belediyesine ziyaret!
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22 Haziran 2023 17:18
Son güncelleme 22 Haziran 2023 17:21
Eski Malili futbolcu Kanoute, Fatih Belediyesini ziyaret etti.

 Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan ve kentin tarihi, kültürel bölgelerini gezen Kanoute'nin Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Belediyeye ait kütüphaneyi gezen ve başkan Turan'la futbol üzerine sohbet eden Kanoute'nin kendisine ait sivil toplum kuruluşu hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Başkan Turan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanoute, uzun yıllar Sevilla forması giymiş başarılı bir futbolcu. Biz aynı zamanda onu Müslüman kardeşlerimize yapmış olduğu yardım çalışmalarıyla da tanıyoruz. 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Ödülü'nü de alan Kanoute'ye ziyareti için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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