Kamil Grabara'nın eşi tehdit mesajları aldığını açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray dün akşam Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken Kamil Grabara açıklamalarıyla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Grabara'nın eşi aldığı tehdit mesajlarını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Kamil Grabara'nın eşi tehdit mesajları aldığını açıkladı
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21 Eylül 2023 15:51
Galatasaray'ın Kopenhag ile oynadığı maçın ardından yaptığı paylaşımlarla ile tepki çeken Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın eşi, maçın ardından tehdit mesajları aldığını açıkladı.

Galatasaray maçı sonrasında bir çok kullanıcının küfürlü ve tehdit yazılarını paylaşan Dominika Robak, "Nasıl bir dünyada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.

Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kamil Grabara daha sonra, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" olarak değiştirdi.

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