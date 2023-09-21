Kamil Grabara'nın eşi tehdit mesajları aldığını açıkladı



NE OLMUŞTU?



Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.



Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.



Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.



Kamil Grabara daha sonra, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" olarak değiştirdi.





ile oynadığı maçın ardından yaptığı paylaşımlarla ile tepki çeken Kopenhag kalecisieşi, maçın ardından tehdit mesajları aldığını açıkladı.Galatasaray maçı sonrasında bir çok kullanıcının küfürlü ve tehdit yazılarını paylaşan Dominika Robak,ifadelerini kullandı.