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Kadrolardaki oyuncu azalımına rağmen, NBA'in sezonu durdurma planı yok

NBA'in, KOVID-19'un bir sonucu olarak uygulamaya geçirilen sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle kadrolardaki oyuncu azalmalarına rağmen, sezonu duraklatma planı olmadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, KOVID-19'un bir sonucu olarak uygulamaya geçirilen sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle kadrolardaki oyuncu azalmalarına rağmen, sezonu duraklatma planı olmadığı bildirildi.

Takım yöneticilerinin, son birkaç gün içinde protokolde bulunan oyuncuların sayısının artmasıyla, özel olarak endişelerini dile getirdikleri kaydedildi.

NBA'in, sezonun askıya alınması durumunda daha büyük bir enfeksiyon riski gördüğü ve sağlık ve tıp uzmanlarının, sezonun devam etmesi için bastırdıkları iddia edildi.

Yöneticiler ve antrenörlerin de, protokoldeki oyuncu miktarı nedeniyle ligin rekabet dengesinin bozulmasından rahatsız oldukları belirtildi.

Sezon öncesinde kadroların 19'a çıkarılması için bir tartışma yapılmış, ancak bu değişiklik fikri kabul edilmemişti.

Dün gece oynanması planlanan Miami Heat - Boston Celtics maçı, Heat'in gerekli sekiz oyuncuyu sahaya çıkaramaması nedeniyle ertelenmişti.


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