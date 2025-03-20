Kadınlar Türkiye Kupası'nda dörtlü final heyecanı başlıyor!

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, 21 Mart Cuma günü Edirne'de başlayacak.



Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final aşamasında rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA ve Emlak Konut, kupada şampiyonluk mücadelesi verecek.



Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda ilk maçlar, 21 Mart Cuma günü oynanacak. Günün saat 17.00'de başlayacak müsabakasında Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise Beşiktaş BOA ile Emlak Konut, saat 20.30'da kozlarını paylaşacak.



Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak. ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçı, 23 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.



Dörtlü Final maçları, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.



- Dörtlü Final yolu



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13 hafta süren ilk yarı maçlarının ardından 8 takım, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.



Ligin ilk devresini ilk 4'te tamamlayan (Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut ve ÇİMSA ÇBK Mersin) takımlar ile 5-8. basamakta bulunan (Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın, BOTAŞ ve İlkem Yapı Tarsusspor) ekipler iki torbaya ayrıldı. Çeyrek final eşleşmeleri ve ev sahipleri, gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.



Çeyrek finalde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 97-57 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. ÇİMSA ÇBK Mersin, konuk olduğu İlkem Yapı Tarsusspor'u 98-71 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.



Emlak Konut, sahasında BOTAŞ'a 86-64 üstünlük kurarak Edirne biletini aldı. Beşiktaş BOA ise ağırladığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıktı.



ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda yer alan takımlardan Fenerbahçe Opet, 14 kez şampiyonluğa ulaştı. ÇİMSA ÇBK Mersin kupayı 1 kez müzesine götürürken, Emlak Konut ile Beşiktaş BOA ise organizasyonda henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.



