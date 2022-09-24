Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda 3 maç daha oynandı

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası, üçüncü gün maçlarıyla devam etti.



Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın üçüncü gününde, A Grubu'nda 3 maç oynandı.



Alınan sonuçlar şöyle:



ABD-Çin: 77-63



Bosna Hersek-Güney Kore: 66-99



Porto Riko-Belçika: 65-68





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