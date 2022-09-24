Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda 3 maç daha oynandı

Kadınlar Basketbol Dünya Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları 3 maç ile devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda 3 maç daha oynandı
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24 Eylül 2022 17:50
Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası, üçüncü gün maçlarıyla devam etti.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın üçüncü gününde, A Grubu'nda 3 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

ABD-Çin: 77-63

Bosna Hersek-Güney Kore: 66-99

Porto Riko-Belçika: 65-68

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