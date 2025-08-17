Juventus, Edon Zhegrova için temasa geçti

Juventus, transfer döneminin son haftalarına girilirken Lille'den Edon Zhegrova ile temas kurdu.





Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan kulübü, Lille forması giyen Kosovalı kanat oyuncusunun durumu hakkında bilgi aldı.



MARSİLYA ÖNDE





Ancak Zhegrova için en somut adımı atan kulüp şu an Marsilya. Fransız temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak adına görüşmelerde ileri aşamaya geçmiş durumda. Marsilya, Zhegrova'yı bu transfer dönemindeki öncelikli hedefi olarak belirlemişti.

Juventus'un durumu yakından takip ettiği, ancak şu aşamada resmi bir teklifin olmadığı belirtiliyor. Marsilya'nın görüşmeleri tamamlamaya yakın olduğu ifade edilirken, Juventus'un nasıl bir adım atacağı merak konusu.





Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Zhegrova'nın geleceği kısa süre içinde netlik kazanacak gibi görünüyor.





SEZON PERFORMANSI





Geçtiğimiz sezonda Lille formasıyla 21 maça çıkan Edon Zhegrova, 8 gol atıp 2 de asist kaydetti.



