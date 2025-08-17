17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-073'
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
2-074'
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-177'
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-075'
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
0-06'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Juventus, Edon Zhegrova için temasa geçti

Juventus, Lille forması giyen Edon Zhegrova'nın durumunu sordu; ancak Kosovalı yıldız için en ciddi adımı atan kulüp şu an Marsilya.

Juventus, transfer döneminin son haftalarına girilirken Lille'den Edon Zhegrova ile temas kurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan kulübü, Lille forması giyen Kosovalı kanat oyuncusunun durumu hakkında bilgi aldı.

MARSİLYA ÖNDE

Ancak Zhegrova için en somut adımı atan kulüp şu an Marsilya. Fransız temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak adına görüşmelerde ileri aşamaya geçmiş durumda. Marsilya, Zhegrova'yı bu transfer dönemindeki öncelikli hedefi olarak belirlemişti.



Juventus'un durumu yakından takip ettiği, ancak şu aşamada resmi bir teklifin olmadığı belirtiliyor. Marsilya'nın görüşmeleri tamamlamaya yakın olduğu ifade edilirken, Juventus'un nasıl bir adım atacağı merak konusu.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Zhegrova'nın geleceği kısa süre içinde netlik kazanacak gibi görünüyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Lille formasıyla 21 maça çıkan Edon Zhegrova, 8 gol atıp 2 de asist kaydetti.

