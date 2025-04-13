Jurecka: 'Tüm mücadele, kaçırdığım golle beraber mahvoldu'

Çaykur Rizespor'da Vaclav Jurecka ve Ivo Grbic, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Grbic, "Söylenecek hiçbir şey yok. Buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyorum. Buraya destek için geldiler. Trabzonspor bizi oyunun her segmentinde yendi." dedi.



Öte yandan karşılaşmayı değerlendiren bir diğer isim Vaclav Jurecka, "Hayal ettiğimizden kötü başladık maça. İki kolay gol yedik. Sonra değişiklikler yaptık 25'te. İkinci yarıya iyi başlamıştık. Benim de pozisyonum vardı, atamadım. Kırılma anıydı o. Sonra 10 kişi kaldık. Tüm mücadelemiz, kaçırdığım golle beraber mahvoldu." dedi.



