29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
1-190'
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-3
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-490'

Jota Silva: "Galatasaray'ı yenmeye gideceğiz"

Beşiktaş'ın Portekizli ismi Jota Silva, attığı gol ve Galatasaray derbisi için konuştu.

29 Eylül 2025 22:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Jota Silva: 'Galatasaray'ı yenmeye gideceğiz'
Beşiktaş'ın yeni isimlerinden Jota Silva, Kocaelispor karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarın önündeki ilk maçta gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Jota Silva "Atmosfer çok iyiydi. Burada kazanmak da çok önemliydi. Taraftar karşısında ilk maçımda golümü de attım, bu çok özel. Bunun tadını çıkaracağım. İlk maçımda müthiş atmosfer ve gol... Hayatım boyunca yanımda olacak bir anı... Çok özel bir gündü..." dedi.

Galatasaray derbisi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Jota Silva "Galatasaray maçı zor olacak. Kazanmak için antrenman yapacağız. Beşiktaş her maçı kazanmak için oynar." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
