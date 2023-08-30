Joshua King'e Ada'dan talip var

Fenerbahçe transfer haberleri: İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Luton Town, Joshua King'le ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Joshua King'e Ada'dan talip var
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30 Ağustos 2023 15:50
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Joshua King'e yeni bir talip çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, İngiltere Premier Lig ekibi Luton Town, Norveçli futbolcuyla ilgileniyor.

İngiliz ekibinin, King transferi için kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile temaslara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Watford'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden deneyimli oyuncu, sarı-lacivertli forma altında 31 maçta sahaya çıktı ve 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



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