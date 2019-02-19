Josef de Souza: ''Geri dönmeye hazırım''

Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında kariyerini sürdüren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, Brezilya'ya dönebileceğinin sinyallerini verdi.30 yaşındaki futbolcu, Brezilya'daki eski takımı Vasco da Gama'nın galibiyetini kutlarken dönmek istediğinin sinyallerini verdi.Bunun üzerine Brezilya ekibinin cevabı ise ''Planların içinde biz var mıyız? Biz hazırız! Geri dön...'' cevabını verdi.Josef de Souza, geçmiş yıllarda verdiği röportajlarda da bir gün Vasco'ya dönmek istediğini defalarca söylemişti.