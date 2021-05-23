Josef de Souza'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Beşiktaşlı Josef de Souza, bir dönem formasını giydiği Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. İşte Josef de Souza'nın açıklamaları...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza'dan Fenerbahçe'ye gönderme
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23 Mayıs 2021 11:37
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Beşiktaş'ta bu sezon önemli performans gösteren isimlerden Josef de Souza, iki kupanın ardından geride kalan sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'de oynadığı döneme gönderme yaparak "Futbolda her zaman iyi kadrolar kazanmıyor. Fenerbahçe'de 3 sene pahalı kadrolarla ve yıldız futbolcularla oynadım ama şampiyon olamadım. Bu sene biz burada aile inşa ettik. İyi oyuncularınız varsa, iyi karakterleriniz varsa ve aile olabiliyorsa başarı geliyor." dedi.

Josef de Souza ayrıca "Kupa kazanmak dünyanın en iyi hissiyatı umarım hiç kaybetmem. Umarım alışkanlık yapar. Daha çok çalışalım. Şimdi bu iki kupanın sevincini yaşayalım. Dinlenelim, zamanı gelince Süper Kupa'yı da alalım. O da bize yazar. Ayrıca Vodafone Park'ta kendi taraftarımızın beni desteklediğini görmek istiyorum. Çünkü önceden buraya rakip olarak geldiğimde hep tepki gösteriyorlardı (Gülüyor). Şimdi hayalim, tamamen dolu tribünleri beni desteklerken görmek. Onların alkışları ve tezahüratlarıyla sahaya çıkmak." ifadelerini kullandı.


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