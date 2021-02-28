Jose Sosa Trabzonspor karşısında döktürdü!

Jose Sosa



✨42 Pas

✨6/9 Orta

✨6/9 Uzun Pas

✨1 Kritik Pas



✨6/10 İkili Mücadele



✨4 Uzaklaştırma

✨1 Şut Engelleme

✨3 Pas Arası

✨2 Top Çalma pic.twitter.com/5P4f5FQPfZ



— Sporx (@sporx) February 28, 2021

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, sarı-lacivertli forma altındaki en iyi maçını eski takımı Trabzonspor'a karşı çıkarttı.Gustavo'nun yokluğunda takımın en önemli kozu haline gelen Jose Sosa, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana eleştirilerin odak noktasında yer alıyordu.Trabzonspor maçının başından sonuna kadar sahada adeta basmadık yer bırakmayan ve maçın 90. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında savunma yapan Jose Sosa, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından maçın adamı seçildi.