Jose Mourinho, rekor kırdı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 21. yüzyıl içinde dokuz farklı takımla Avrupa'da grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, rekor kırdı!
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26 Eylül 2024 20:18
Son güncelleme 26 Eylül 2024 22:59
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, bu maçla birlikte rekor kırdı.

Portekizli teknik adam, 21. yüzyıl içinde dokuz farklı takımla Avrupa'da grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.

Mourinho'nun Avrupa'da grup aşamasında mücadele ettiği takımlar;

Benfica
Porto
Chelsea
Inter
Real Madrid
Manchester United
Tottenham
Roma
Fenerbahçe

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