Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Lille maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Ferdi Kadıoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması
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12 Ağustos 2024 20:20
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Lille'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli hoca, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdaki geleceği hakkında da konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, genç yıldız ile ilgili "Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır." ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 resmi maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.  

 
 

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