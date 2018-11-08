Jose Mourinho: '90 dakika hakarete uğradım'

Manchester United'ın menajeri Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Maç sonu Juventus taraftarlarına 'Sizi duyamıyorum' işareti yapan Mourinho, çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;
90 dakika hakarete maruz kaldım. Buraya işimi yapmaya geldim, başka bir şey değil. Kimseyi kırmadım, sadece daha yüksek sesle duymak istediğimi gösterdim. 'Sizi duyamıyorum' dedim, hepsi bu."
"BUNU YAPMAMALIYDIM"
"Muhtemelen bunu yapmamalıydım. Sakin bir kafa ile bunu yapmazdım. Ancak aileme ve Inter'e edilen küfürlere böyle tepki verdim.."
"EN ÜST SEVİYEDE OYNADIK"
"Bundan daha iyisi olamazdı. En üst seviyemizde, harika bir oyun oynadık. Kazanmayı başardık çünkü çok olumlu bir performans ortaya koyduk. Zaferi son dakikaya kadar aradık"
MAÇ SONU GERGİNLİK
Jose Mourinho, son 5 dakikada Juventus'u yendikleri maçın sonunda tribünlere "sesiniz çıkmıyor" işareti yaptı, Bonucci ve Dybala, Portekizli teknik adama tepki gösterdi.
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Maç sonu Juventus taraftarlarına 'Sizi duyamıyorum' işareti yapan Mourinho, çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;
90 dakika hakarete maruz kaldım. Buraya işimi yapmaya geldim, başka bir şey değil. Kimseyi kırmadım, sadece daha yüksek sesle duymak istediğimi gösterdim. 'Sizi duyamıyorum' dedim, hepsi bu."
"BUNU YAPMAMALIYDIM"
"Muhtemelen bunu yapmamalıydım. Sakin bir kafa ile bunu yapmazdım. Ancak aileme ve Inter'e edilen küfürlere böyle tepki verdim.."
"EN ÜST SEVİYEDE OYNADIK"
"Bundan daha iyisi olamazdı. En üst seviyemizde, harika bir oyun oynadık. Kazanmayı başardık çünkü çok olumlu bir performans ortaya koyduk. Zaferi son dakikaya kadar aradık"
MAÇ SONU GERGİNLİK
Jose Mourinho, son 5 dakikada Juventus'u yendikleri maçın sonunda tribünlere "sesiniz çıkmıyor" işareti yaptı, Bonucci ve Dybala, Portekizli teknik adama tepki gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın