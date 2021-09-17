Jose Mourinho 6'da 6 yaparak sezona başladı

Roma ile yeniden Serie A'ya dönen Jose Mourinho, ilk zorlu virajlarının tamamını kazanarak yeniden iddialı olduğunu gösterdi.



Portekizli teknik adam UEFA Konferans Ligi'nin yanı sıra ligde de kayıpsız yoluna devam ederken Roma'nın uzun süredir hasret kaldığı kupa sevincini yaşamak için önemli bir başlangıç yaptı.



Takımın başında çıktığı ilk resmi maçta UEFA Konferans ligi maçında Trabzonspor'u iki maçta da mağlup eden Mourinho'nun Roma'sı, sonrasında oynadığı 3 lig ve 1 UEFA Konferans Ligi grup maçını kazanmayı bildi.



Mourinho'nun Roma'nın başında çıktığı 6 maçın skoru:



Trabzonspor 1-2 Roma

Roma 3-1 Fiorentina

Roma 3-0 Trabzonspor

salernitana 0-4 Roma

Roma 2-1 Sassuolo

Roma 5-1 CSKA Sofya



