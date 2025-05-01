Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz medyasından Zerozero'ya Chelsea günleri ağırlıklı olmak üzere kariyerinin başlangıç dönemiyle ilgili bir röportaj verdi.
"BOBBY ROBSON'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
Deneyimli hoca röportajında, "Chelsea ile ilk temasım çeyrek final zamanı olmuştu. Premier Lig'i istiyordum ama aklımda İtalya da vardı. Chelsea ile görüşünce ilk tercihim onlar oldu. İngiliz futbolunun beyefendisi Bobby Robson ile yıllarca çalıştım, ondan çok şey öğrendim, kültür ve trendler hakkında. Göreve başlarken yenilmez Arsenal ve yaralı dev Manchester United beni endişelendirmişti." dedi.
"4-4-2 DİZİLİMİNİ GELİŞTİRDİM"
Kariyerinde uyguladığı taktiksel tercihler ve oyuncu seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Porto'da 4-4-2'lik elmas dizilimi oyunuyla Şampiyonlar Ligi'ni kazandım ve dinamiklerini geliştirdim. Chelsea'de erken dönemde biraz başarılı olarak denedim. Oyuncuları güçlü yönlerini sergilemeyen bir sisteme zorlamadım. Lampard 8, Cole ise kanattı, 10 değildi. Robben ve Duff yedek oturamazdı. Crespo, Veron gibi birçok ismi göndermek benim fikrimdi. Amaç Terry ve Lampard'ı öne çıkarmaktı. Chelsea'deki en mutlu günüm Bolton'da kazandığımız şampiyonluktu" diye konuştu.
Jose Mourinho: "4-4-2 dizilimini geliştirdim"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesinin basınına Chelsea günleri hakkında konuştu.
Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz medyasından Zerozero'ya Chelsea günleri ağırlıklı olmak üzere kariyerinin başlangıç dönemiyle ilgili bir röportaj verdi.
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