Jorge Jesus'un kalecilerden isteği

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kalecilerine oyuna daha fazla katkı yapması yönünde uyarılarda bulundu.Jesus kalecilerinin top kontrolü ve pas yapma özelliklerini geliştirmesini, savunma arkasına atılan toplarda bir stoper gibi hareket ederek topları uzaklaştırmalarını ve uzun pas yapmalarını istiyor.Kaleci antrenörleri de kalecilerin pas yapma özelliklerinin gelişmesi için ekstra çalışmalar yaptırıyor. Portekizli teknik adam, kalecilere savunmada takım arkadaşlarıyla iyi iletişim kurmaları, hücumda ise hızlı bir şekilde takımı atağa çıkarmaları yönünde telkinde bulunuyor.