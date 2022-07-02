Jorge Jesus'un kafasındaki kadro

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus'un kafasındaki kadro şekilleniyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'un kafasındaki kadro
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02 Temmuz 2022 12:37
Samandıra'da oynanan üçüncü hazırlık maçı olan Al Shamal mücadelesinde milli takımlardan dönen oyunculara da şans veren Fenerbahçe Teknik Direkttörü Jorge Jesus'un kafasındaki kadro şekillenmeye başladı.


7 İSMİN YERİ GARANTİ BÜYÜK ORANDA GARANTİ

Şu an Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Lincoln ve Bruma'nın yerleri garanti gibi gözükürken, Emre Mor'un katılımıyla bu rakamın 8 olması bekleniyor. Ön libero, orta saha ve forvet hattında ciddi bir rekabet yaşanacak.

İrfan Can, Mert Hakan ve Berisha da rekabette şimdilik bir adım önde bulunuyor. 




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