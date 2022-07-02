Samandıra'da oynanan üçüncü hazırlık maçı olan Al Shamal mücadelesinde milli takımlardan dönen oyunculara da şans veren Fenerbahçe Teknik Direkttörü Jorge Jesus'un kafasındaki kadro şekillenmeye başladı.Şu anve'nın yerleri garanti gibi gözükürken,'un katılımıyla bu rakamın 8 olması bekleniyor. Ön libero, orta saha ve forvet hattında ciddi bir rekabet yaşanacak.veda rekabette şimdilik bir adım önde bulunuyor.