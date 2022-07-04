Jorge Jesus'u sinirlendiren konu

tüm hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynayacağı ilk maça göre yapıyor.Sarı-lacivertli takım, Avusturya'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında Sırp rakibi Partizan'ı 1-0 yenerken, teknik direktörpek çok konudan memnun kaldı ancak bir konuda büyük mutsuzluk yaşadı.Sabah'ın haberine göre; tecrübeli hoca, takımın oturtmak istediği sisteme olan inancından hayli mutlu ama özellikle üçüncü bölgede yapılan kolay pas hataları canını sıkıyor.Portekizli teknik direktör, 4-1-3-2 düzeninin takım için en uygun sistem olduğunu belirtiyor.Çift forvetle sahada olmanın rakiplere baskı kurma konusunda son derece etkili bir düzen olduğunu düşünen Jesus," diyor.Jesus, takımın çok kolayyapmasından ise son derece şikayetçi. Bu konuda bireysel olarak oyuncularıyla görüşmeler yapan Portekizli, herkesten Dinamo Kiev maçını düşünerek daha fazla konsantre olmasını istedi. 67 yaşındaki çalıştırıcı,dedi.