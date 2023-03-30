Jorge Jesus'tan Emre Mor sürprizi

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinde Emre Mor ile rakibini şaşırtmayı planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan Emre Mor sürprizi
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30 Mart 2023 12:17
Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi için sürpriz hazırlığında...

Deneyimli teknik adamın maça Emre Mor ile başlaması söz konusu...

Daha önceki maçlarda Emre Mor'u genellikle hamle oyuncusu olarak düşünen Portekizli teknik adam, erken gol bulmak istiyor. Bu nedenle bireysel yeteneği yüksek olan Emre ile maça başlayabileceği vurgulandı.

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