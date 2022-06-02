Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 77. teknik direktörü

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Portekizli Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekibin 77. teknik adamı oldu.



Sarı-lacivertlilerin 115 yıllık tarihinde futbol takımında bugüne dek 39 yabancı, 37 de Türk teknik direktör görev yaptı.



Geçtiğimiz sezona teknik direktör Vitor Pereira ile başlayan ve istikrarsız görüntünün ardından Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, 3 maçlık geçici Zeki Murat Göle döneminin ardından takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti.



Söz konusu süreçte oldukça başarılı bir grafik sergileyen Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamladı.



Jesus, 40. yabancı teknik direktör



Jorge Jesus ile Fenerbahçe'de 40. yabancı teknik direktör göreve getirildi.



Sarı-lacivertlilerde Jesus öncesinde 13 değişik ülkeden toplam 39 yabancı teknik adam görev yaptı.



Bu süreçte toplamda 7 Macar, 6 Yugoslav, 5 Alman teknik adam görev alırken, dörder Hollanda, İngiliz ve Brezilyalı, ikişer Hırvat ve Rumen, birer İskoç, İtalyan, Slovak, İspanyol ve Portekizli teknik adam sarı-lacivertli takımın başına geçti.



Jorge Jesus, Fenerbahçe tarihinde görev alan ikinci Portekizli teknik adam oldu.



Fenerbahçe'nin 115 yıllık tarihinde Jesus dışındaki yabancı teknik direktörleri şöyle:



Josef Swenk (Macaristan), James Elliot (İngiltere), Nemettz (Macaristan), John Prayr (İngiltere), Ignace Molnar (Macaristan), Peter Molley (İngiltere), James McCormick (İskoçya), Laszlo Szekely (Macaristan), Zarko Mihailovic (Yugoslavya), Imre Markoş (Macaristan), Miroslav Kokotovic (Yugoslavya), Oscar Hold (İngiltere), Abdullah Gegic (Yugoslavya), Traian Ionescu (Romanya), Constantin Teasca (Romanya), Waldeira Parreira Didi (Brezilya), Tomislav Kaleperovic (Yugoslavya), Friedrich Rausch (Almanya), Branko Stankovic (Yugoslavya), Todor Veselinovic (Yugoslavya), Karlman Mezsöly (Macaristan), Pal Csernai (Macaristan), Guus Hiddink (Hollanda), Josef Venglos (Slovakya), Holger Osieck (Almanya), Tomislav Ivic (Hırvatistan), Carlos Alberto Parreira (Brezilya), Sebastiao Lazaroni (Brezilya), Otto Baric (Hırvatistan), Joachim Löw (Almanya), Zdenek Zeman (İtalya), Werner Lorant (Almanya), Christoph Daum (Almanya), Zico (Brezilya), Luis Aragones (İspanya), Vitor Pereira (Portekiz), Dick Advocaat (Hollanda), Phillip Cocu (Hollanda), Erwin Koeman (Hollanda).



Ali Koç dönemindeki 4. yabancı teknik adam



Jorge Jesus, Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin 4. yabancı teknik direktörü oldu.



Sarı-lacivertlilerde 2018-2019 sezonunda göreve başlayan başkan Ali Koç, ilk teknik direktörü olarak Hollandalı Phillip Cocu'yu takımın başına getirdi.



Cocu döneminde tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı teknik adamla yolları ayırırken, Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman ile yoluna devam etme kararı aldı.



Söz konusu kötü sürecin devam etmesi ve taraftarın yoğun ısrarı sonrasında Koeman ile yollarını ayıran sarı-lacivertli takım, sezonu Ersun Yanal yönetiminde tamamladı.



Bir sonraki sezona Ersun Yanal ile başlayan Fenerbahçe, Yanal'ın görevinden ayrılmasının ardından bu sefer sezon sonuna kadar Tahir Karapınar ile mücadelesini yaptı.



2020-2021 sezonunda Ali Koç, teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getirdi. Teknik direktör istikrarını bu sezon da sağlayamayan sarı-lacivertli takım Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Fenerbahçe, sezonun kalan bölümünde Emre Belözoğlu yönetiminde maçlara çıktı.



Geçen sezon bir kez daha yabancı teknik adam tercihinde bulunan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, sezona Portekizli Vitor Pereira yönetiminde başladı. Sarı-lacivertli takımda 2015-2016 sezonunda da görev yapan Pereira, Koç döneminin üçüncü yabancı teknik adamı oldu. Pereira ile de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonun kalan bölümünde İsmail Kartal yönetiminde daha başarılı sonuçlara imza attı ve ligi ikinci sırada tamamladı.



Sarı-lacivertlilerde Ali Koç yönetimi, Phillip Cocu, Erwin Koeman ve Vitor Pereira'nın ardından 4. yabancı teknik direktöründe tercihini Jorge Jesus ile kullandı.



Yerli teknik adamlar



Sarı-lacivertli takımın tarihinde görev alan 37 yerli teknik adam şunlar:



Dalaklı Hüseyin, Galip Kulaksızoğlu, Fuat Hüsnü Kayacan, Mustafa Elkatip, Sami Coşar, Zeki Rıza Sporel, Lebib Elmas, Reşat Erte, Hikmet Mocuk, Necmettin Çakar, Fikret Arıcan, Cihat Arman, Reşat Nayır, Necdet Erdem, Selahattin Torkal, Basri Dirimli, Sabri Kiraz, Necdet Niş, Nedim Günar, Şükrü Ersoy, Enver Katip, Ziya Şengül, Yılmaz Yücetürk, Ömer Kaner, Tınaz Tırpan, Erol Togay, Rıdvan Dilmen, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu.



Öte yandan, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörlerinden Zeki Murat Göle, iki farklı sezonda 2 ve 3 olmak üzere toplam 5 müsabakada geçici olarak teknik direktörlük yaptı.



Sarı-lacivertli ekipte Ali Koç dönemi öncesinde görev yapan Vitor Pereira'nın yanı sıra Ersun Yanal ve İsmail Kartal, Koç'un başkanlığında ikinci kez takımın başına geçti.



En uzun ve az süre görev yapanlar



Sarı-lacivertli takımda en uzun süre görev yapan teknik direktör unvanının toplam 6 dönem takımı çalıştıran Ignace Molnar elinde bulunduruyor.



Macar teknik adam, 1947-1948 sezonunun yanı sıra, 1957-1960 ve 1967-1969 yılları arasında 6 sezon sarı-lacivertli takımın başında bulundu ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Fenerbahçe'de en az süre görev yapan teknik direktörler üçer maçla Ömer Kaner ile Erol Togay oldu. Rıdvan Dilmen 5, Tamer Güney 9, Oğuz Çetin ve Zdenek Zeman onar lig maçında takımın başında bulunurken; Tınaz Tırpan ve Enver Katip ikişer ay, İngiliz James Mc Cormick ise 3 ay ile en kısa çalışan teknik adamlar olarak dikkati çekti.





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