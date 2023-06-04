Jorge Jesus: "Bu ligin gerçekliği yok!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçı öncesi "Bu ligin gerçekliği yok" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus: 'Bu ligin gerçekliği yok!'
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04 Haziran 2023 18:09
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Ligin son maçı derbiye denk geldi. Deprem sonrası bu şekilde ligi bitiriyoruz. Deprem nedeniyle bazı maçlar sahada oynanmadan kazanıldı. Bu ligin gerçekliğini ortadan kaldırıyor. Galatasaray maçını kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Jesus, "Kazanma ihtimalimiz olan bir kupa var. Motive şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda ezeli rakiplerle oynanan bu maçlar her oyuncuyu motive eder. Bu nedenle hazırlanmak zor olmadı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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