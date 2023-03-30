Jorge Jesus: 'Beşiktaş'la yatıp kalkacağız!'

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sakat ve milli oyuncular nedeniyle U19 takviyeli kadroyla antrenman yapmıştı. Derbi hazırlıkları da pazartesi günü aynı şekilde başladı.
Salı günü gerçekleştirilen idmanda, Milli göreve giden oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte Samandıra normale döndü. Teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi ilk kez geniş kadroyla çalışma imkanı buldu. Portekizli teknik adamın, antrenmandan önce öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.
"BEŞİKTAŞ'LA YATIP KALKACAĞIZ"
Jesus'un, "Ülkelerini temsil eden arkadaşlarımızı kutlarım. Milli görevinizi yerine getirip, bitirdiniz. Kiminiz kazandı, kiminiz ülkesinden üzgün ayrıldı. Artık bunları geride bırakmalısınız. Hep beraber Beşiktaş derbisine odaklanmamızı istiyorum. Galatasaray'ın yenildiği haftada Alanya galibiyetiyle farkı indirdik. Bunu anlamlı kılmak için bu hafta da kazanmamız şart. Önümüzdeki çok zor ve kritik bir maç var. Beşiktaş'la yatıp, Beşiktaş'la kalkacağız ve pazar günü istediğimiz sonucu alacağız" dediği kaydedildi.
Salı günü gerçekleştirilen idmanda, Milli göreve giden oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte Samandıra normale döndü. Teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi ilk kez geniş kadroyla çalışma imkanı buldu. Portekizli teknik adamın, antrenmandan önce öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.
"BEŞİKTAŞ'LA YATIP KALKACAĞIZ"
Jesus'un, "Ülkelerini temsil eden arkadaşlarımızı kutlarım. Milli görevinizi yerine getirip, bitirdiniz. Kiminiz kazandı, kiminiz ülkesinden üzgün ayrıldı. Artık bunları geride bırakmalısınız. Hep beraber Beşiktaş derbisine odaklanmamızı istiyorum. Galatasaray'ın yenildiği haftada Alanya galibiyetiyle farkı indirdik. Bunu anlamlı kılmak için bu hafta da kazanmamız şart. Önümüzdeki çok zor ve kritik bir maç var. Beşiktaş'la yatıp, Beşiktaş'la kalkacağız ve pazar günü istediğimiz sonucu alacağız" dediği kaydedildi.