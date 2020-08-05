Jordan'ın 1985 yılından ayakkabıları, 600 bin dolara satılabilir!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın çaylak sezonundan imzalı ve bir maçta giymiş olduğu Air Jordan 1 ayakkabılarının, 600.000 dolara satılabileceği açıklandı.
Jordan imzalanmış olan Air Jordan 1'ler, satışa sunuldu ve 600.000 dolar fiyata alıcı bulabilir.
TMZ'deki habere göre: "1984-85 NBA sezonunda Michael Jordan tarafından giyilen ve imzalı olan, kırmızı, beyaz ve siyah renkteki AJ1'lerin çifti, Goldin Auctions web sitesinde açık artırmada yer alıyor ve bitime 18 günden fazla kala, şimdiden 122 bin dolarlık bir teklif verilmiş durumda. Ancak, bu ayakkabıların ayrı bir özelliği var. Çünkü Michael Jordan, bu ayakkabılarını yerel bir L.A. spor muhabiriyle bir televizyon röportajındayken, bir NBA maçında giydikten 7 yıl sonra imzalamıştı. Açık artırma 22 Ağustos'a kadar sürecek ve son miktarın 600 bin doların üzerinde olabileceği söylendi!"
MJ, 1984-85 sezonunda Bulls ile NBA tarihinin en iyi çaylak sezonlarından birini geçirmişti. Kendisine Yılın Çaylağı ödülünü kazandıran sezonda, Michael ortalama 28.2 sayı, 6.5 ribaund ve 5.9 asist ile oynamıştı.