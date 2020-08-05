Jordan'ın 1985 yılından ayakkabıları, 600 bin dolara satılabilir!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın çaylak sezonundan imzalı ve bir maçta giymiş olduğu Air Jordan 1 ayakkabılarının, 600.000 dolara satılabileceği açıklandı.Jordan imzalanmış olan Air Jordan 1'ler, satışa sunuldu ve 600.000 dolar fiyata alıcı bulabilir.TMZ'deki habere göre:MJ, 1984-85 sezonunda Bulls ile NBA tarihinin en iyi çaylak sezonlarından birini geçirmişti. Kendisine Yılın Çaylağı ödülünü kazandıran sezonda, Michael ortalama 28.2 sayı, 6.5 ribaund ve 5.9 asist ile oynamıştı.