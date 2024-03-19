Jonas Valanciunas: "Umarım Saras, Fenerbahçe'yi Final Four'a taşır"

New Orleans Pelicans'ın, Litvanyalı yıldız oyuncusu Jonas Valanciunas, Sarunas Jasikevicius için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jonas Valanciunas: 'Umarım Saras, Fenerbahçe'yi Final Four'a taşır'
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19 Mart 2024 16:49
NBA'de New Orleans Pelicans forması giyen Jonas Valanciunas, İspanyol basınına yaptığı röportajda eski takım arkadaşı olan Sarunas Jasikevicius için açıklamalarda bulundu.

Mundo Deportivo'ya bir röportaj veren başarılı pivot, Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü yapan Sarunas Jasikevicius'a dair şu açıklamaları yaptı:

"Jasikevicius benim dostum. Onu tanıyorum, beraber oynamıştık. Hem kulüp seviyesinde hem milli takımda beraber mücadele ettik. O iyi bir koç. Şu anda en iyi koçlar arasında yer alabileceğini gösteriyor. Fenerbahçe'de iyi iş çıkarıyor. Onun için mutluyum. Umarım ilerleyebilirler ve takımını Final Four'a, hatta daha da ilerisine taşıyabilir."

Barcelona dönemi hakkındaki gelen soruya da yanıt veren Valanciunas şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Detaylı bir şekilde bilmiyorum, neler oldu bilmiyorum. Ne olduysa oldu, artık değiştiremeyiz. Umarım o da kulüp de şu anki durumdan memnundur."

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